Meias-finais da Taça de Portugal já foram sorteadas

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto, campeão nacional de andebol, defronta o Madeira SAD na meia-final da Taça de Portugal, troféu que detém, enquanto Sporting e Benfica discutem o outro lugar na final, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

Os dragões são líderes do campeonato português, com mais um ponto que o Sporting e mais seis que o Benfica, respetivamente segundo e terceiro posicionados, ao passo que a Madeira SAD segue no 11.º lugar.

O Centro de Congressos de Matosinhos vai receber a final four da Taça de Portugal a 11 de junho, seguindo-se o encontro decisivo, a 12 de junho.