Meias-finais e final da Taça da Liga vão ser às 19.45 horas

Os jogos das meias-finais da Taça da Liga de futebol, nos dias 24 e 25 de janeiro, e da final, no dia 28, vão iniciar-se às 19.45 horas, em Leiria, anunciou, esta quinta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O Sporting, detentor de quatro troféus e vencedor das duas últimas edições, e o Arouca defrontam-se no dia 24, uma terça-feira, às 19.45 horas, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, à mesma hora a que o F. C. Porto, quatro vezes finalista, defronta o Académico de Viseu, da Liga 2, no dia seguinte, no mesmo local.

A final, que vai ser disputada pela terceira vez seguida no recinto leiriense, está marcada para sábado, dia 28 de janeiro, também às 19.45 horas.