Meité apresentado como reforço do Benfica

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Soualiho Meité. O médio costa-marfinense assinou com os encarnados até 2026.

As águias confirmaram, em nota oficial, a contratação do jogador, de 27 anos, aos italianos do Torino, sem adiantarem qualquer tipo de valor. No entanto, o JN sabe que a transferência foi consumada por uma quantia situada entre os seis e os sete milhões de euros.

Meité torna-se, assim, torna-se, o quarto reforço dos encarnados, depois do médio João Mário, do avançado Rodrigo Pinho e do ala Gil Dias.

O médio costa-marfinense, que representou o AC Milan, a título de empréstimo, na última época, já estará disponível para disputar a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Spartak Moscovo orientado pelo português Rui Vitória.