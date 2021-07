Meité: "Benfica é mais do que um clube e todos estão unidos"

JN/Agências Hoje às 21:35 Facebook

O futebolista francês mostrou-se, este sábado, surpreendido com a "união" existente na equipa principal do Benfica", que considera ser "mais do que um clube", e promete que "vai dar tudo em cada jogo para os adeptos".

"A minha primeira impressão foi de surpresa. O Benfica é mais do que um clube. É uma família, é um grupo em que todos estão unidos. Quando entrei pela primeira vez no balneário, todos os jogadores vieram ter comigo e deram-me os parabéns e disseram-me: 'Vais-te dar bem aqui.' Têm um grande espírito e isso é o mais importante", começou por dizer o antigo jogador do Torino, de Itália, em declarações aos meios de comunicação dos 'encarnados'.

Meité, que na segunda metade da última época esteve cedido ao AC Milan, onde se cruzou com os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão, participando em 21 partidas, nove das quais como titular, revelou que Taarabt foi o jogador com quem trocou as primeiras palavras, por "falarem a mesma língua".

"Falei com o Adel [Taarabt] no primeiro treino porque falamos a mesma língua [francês], mas também porque temos coisas em comum. Não o conhecia antes, mas foi bom, e é algo que também é importante para a equipa", confessou o médio gaulês, que vai envergar a camisola número 11 das 'águias'.

Também Jorge Jesus, que celebra hoje 67 anos, mereceu uma palavra especial do novo reforço, mas face à "exigência" que lhe é reconhecida: "Já o conhecia [Jorge Jesus]. É um treinador exigente, mas isso é bom para a equipa. Precisamos de um treinador assim, que trabalhe e nos obrigue a trabalhar forte".

O jogador francês, de 27 anos, quarto reforço garantido pelas 'águias' para a nova época, depois de Gil Dias, Rodrigo Pinho e João Mário, "não gosta de um futebol defensivo", pelo que prefere "jogar com bola", algo que vai ao encontro das "ideias de Jorge Jesus".

No domingo, o Benfica tem o oitavo teste de pré-temporada, diante dos franceses do Marselha, no Estádio da Luz, a partir das 20 horas.