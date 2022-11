Melanie Santos na 23.ª posição nos Mundiais de Abu Dhabi

JN/Agências Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A portuguesa Melanie Santos terminou, esta sexta-feira, na 23.ª posição a prova de elite das finais do campeonato do Mundo de triatlo, a decorrer até sábado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Flora Duffy, das Bermudas, foi a vencedora da prova de elite, com 1:53.24 horas, à frente da britânica Georgia Taylor-Brown (1:54.28) e da alemã Lena Meisser (1:55.59), que ocuparam, respetivamente, a segunda e terceira posições do pódio.

As primeiras classificadas dominaram os três segmentos da prova, de natação (1.500 metros), ciclismo (40km) e corrida (10km), em que Flora Duffy, com dois primeiros lugares, e Taylor-Brown concluíram sempre com os quatro melhores tempos.

PUB

Melanie Santos, que teve a melhor prestação na natação (21.º melhor tempo) e pior no ciclismo (36.º), realizou o tempo de 1:59.55 horas para cumprir os três percursos.

Na prova feminina de sub-23, a portuguesa Maria Tomé terminou no 14.º lugar, com 2:04.23 horas, que teve como vencedora a britânica Kate Waugh (2:00.18), seguida da alemã Anica Koch (2:00.43) e da italiana Bianca Seregni (2:01.14).

As finais dos Mundiais constituem a joia da coroa do calendário anual e reúnem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, cerca de 5.000 triatletas internacionais e 2.500 locais, coroando os campeões nas categorias de elite e por idades.