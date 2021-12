Melhor arranque de sempre de Gonçalo Guedes

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:09 Facebook

Gonçalo Guedes nunca teve um arranque de temporada tão forte ao nível da concretização.

A forma do futebolista português tem subido a pique esta temporada. Nos 18 jogos realizados pelo Valência, o avançado já leva seis golos e quatro assistências, o que leva a uma participação direta em dez golos do Valência. Este registo marca o melhor começo de época da carreira do jovem de 25 anos: nunca apontou tantos golos como em 2021/22, sendo que o ano em que esteve mais próximo foi em 2015 e 206, ainda no Benfica, quando faturou por quatro ocasiões. Apenas uma vez, em 2017/2018, Guedes assistiu mais vezes do que na presente época, tendo registado cinco passes para golo.

Ainda no último jogo frente ao Levante, em que o Valência venceu por 4-3, Guedes foi protagonista ao apontar dois golos e uma assistência.

Gonçalo Guedes está a encontrar a melhor forma da carreira novamente, sendo que tem tido um percurso algo irregular nos últimos anos no Valência. No mercado de transferências do verão, muito se especulou na comunicação social espanhola acerca de uma possível saída do avançado. Tendo em conta a situação financeira difícil dos valencianos, o clube podia encaixar cerca de 20 milhões de euros com a venda do português. No entanto, foi o próprio dono do Valência, Peter Lim, que travou a transferência.

Este voto de confiança do chinês está a mostrar-se acertao,a tendo em conta que, apesar de não ter tido um encaixe financeiro, o Valência está a ter retorno no rendimento desportivo. A influência ofensiva de Guedes está a revelar-se importante e contribui para os valencianos serem o terceiro melhor ataque da Liga espanhola, com 30 golos.

Gonçalo Guedes saiu do Benfica, clube que o formou, em 2017, rumo ao PSG, onde não encontrou sucesso. Transferiu-se para o Valência em 2017/18 e marcou 29 golos nas cinco épocas em que competiu no clube espanhol.