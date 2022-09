Melhor arranque goleador de Neres na Europa

O extremo David Neres marcou na sexta-feira um golo de eleição, frente ao Vizela, e confirmou que atravessa um enorme momento de forma. No total, soma três tentos com a camisola dos encarnados, em sete jogos disputados - falhou dois devido a lesão -, o seu melhor arranque em matéria de golos desde que chegou à Europa, em 2016/17, para vestir a camisola do Ajax.

O máximo que alcançara, em tão curto espaço de tempo, tinham sido dois golos. No que diz respeito a assistências, o brasileiro, de 25 anos, tem também sido decisivo: rubricou cinco, outro recorde desde que começou a jogar no velho continente.

Em 2016/17, marcou dois golos, marca que repetiu em 2017/18, porém com a diferença de, nesta temporada, ter assinado uma assistência, ao fim de sete partidas. Em 18/19 e em 19/20, marcou por apenas uma vez, em 2020/21, ficou em branco e, finalmente, na última época, assinou dois.