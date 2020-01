Melhor avançado e treinador do mês são do Benfica

Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Vinícius venceu o prémio de melhor avançado do mês de dezembro e Bruno Lage de melhor treinador.

A Liga Portugal já tinha anunciado o melhor guarda-redes, defesa e médio relativamente ao mês de dezembro. Esta quarta-feira, elegeu o melhor avançado e treinador, numa votação realizada pelos técnicos da Primeira Liga.

O avançado eleito foi Carlos Vinícius, do Benfica, por uma diferença considerável em comparação ao segundo e terceiro classificados, com 42,63% dos votos, superando Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, com 15,97% e Tiquinho Soares, do F.C. Porto, com 12,50%. O avançado brasileiro dos encarnados realizou apenas dois jogos durante o mês e três golos nessas partidas foram suficientes para a nomeação. Apesar disso, marcou dois golos no último jogo de novembro, numa jornada que ainda decorreu no início de dezembro.

Bruno Lage recebeu o prémio de melhor treinador, junto dos elementos da equipa técnica do Benfica. O técnico das águias venceu todos os encontros do mês em questão e levou a melhor sobre Vítor Oliveira (Gil Vicente, 17,29%) e Julio Velasquez (Vitória Setúbal, 9,02%) com 48,87% dos votos.