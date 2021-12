Melhor início na Liga como motivação europeia

Miguel Pataco Hoje às 18:45 Facebook

Sérgio Conceição com os melhores resultados no campeonato desde que chegou ao Dragão

Onze vitórias em 13 jornadas valem a liderança do campeonato aos dragões, em igualdade pontual com o Sporting, e representam, também, o melhor início na Liga portuguesa de Sérgio Conceição desde que chegou aos dragões, em 2017/18. Na quinta temporada ao serviço dos azuis e brancos, o técnico tem agora um enorme desafio europeu pela frente, lutando, na terça-feira, com o Atlético de Madrid por um lugar nos oitavos de final da Champions.

O F. C. Porto cedeu apenas dois empates - Marítimo e Sporting, ambos fora de casa -, que representam quatro pontos perdidos em 39 possíveis, num passo em frente ao que foi conseguido nas quatro épocas anteriores. Em 2020/21, foram duas derrotas e um empate nas 13 primeiras rondas (oito pontos desperdiçados), enquanto no ano anterior registou duas igualdades e um desaire (sete pontos). Em 2018/19 e 2017/18, a equipa de Conceição desperdiçou seis pontos, cedendo, respetivamente, duas derrotas e três empates no mesmo número de jornadas.