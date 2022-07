Omer Temelli, membro da direção do clube treinado por Jorge Jesus, demitiu-se esta quinta-feira sem desvendar os motivos.

A eliminatória da Liga dos Campeões pode já estar a causar estragos no seio do Fenerbahçe.

Temelli estava no Fenerbahçe desde 2006 e teve vários cargos no clube, incluindo vice-presidente responsável pelas infraestruturas. A decisão surge menos de 24 horas depois do Fenerbahçe ter sido eliminado da Liga dos Campeões, na segunda pré-eliminatória, às mãos do Dínamo Kiev.