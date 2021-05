Membros da claque Torcida Verde atacados em Alvalade

JN Hoje às 19:00 Facebook

Um grupo de pessoas com ligação à claque do Sporting "Torcida Verde" foi, esta segunda-feira, vítima de um ataque em Alvalade, alegadamente por parte de adeptos do Benfica.

O Sporting já reagiu e emitiu um comunicado. Numa nota publicada no site oficial, os leões condenaram veemente "os atos de violência gratuita contra a Torcida Verde desencadeados por um grupo de adeptos do clube rival" e consideraram que situações como esta "não dignificam o desporto nacional".

"O Sporting CP continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português. O Desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de agressão, criminalidade, ameaça e ódio. É importante que as entidades competentes e que o mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam. Estes não são os valores que queremos para o Desporto nacional. Estes não são os valores que representam o ADN do Sporting CP. À Torcida Verde, todo o nosso apoio", pode ler-se.