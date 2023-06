Mendonça remata ao sprint etapa recheada de emoção

Corredor da Glassdrive-Q8-Anicolor é o primeiro camisola amarela do Grande Prémio Douro Internacional, batendo Joaquim Silva (Efapel) numa renhida disputa final.

O arranque da terceira edição do Grande Prémio Douro Internacional teve todos os condimentos de emoção, com fugas, jogadas táticas, algumas quedas e uma disputada chegada ao sprint, onde Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) emergiu como vencedor do dia.

O experiente ciclista de Paredes impôs-se a Joaquim Silva (Efapel) num derradeiro duelo sobre a linha da meta, vestindo, por centímetros, a primeira camisola amarela da prova, com uma vantagem de quatro segundos sobre o rival da Efapel, devido às bonificações finais, e 11 para Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que completou o pódio final da tirada.

Antes deste desfecho, a jornada de 130,2 quilómetros, com partida e chegada em Marco de Canaveses, foi animada por uma série de fugas, que não se intimidaram com uma prematura queda no fundo do pelotão, que causou a primeira baixa, com a desistência de Emanuel Duarte (Efapel).

Indiferentes a isso, Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) e José Dias (Fonte Nova-Felgueiras) protagonizaram a primeira aventura consistente na frente da corrida, chegando a ganhar mais um minuto de vantagem ao pelotão comandado pela Glassdrive-Q8-Anicolor, que trabalhou muito para que os escapados nunca ganhassem grande margem.

Fugas animaram

A meio da tirada surgiu nova iniciativa, com Rodrigo Caixas a manter-se como protagonista, mas desta feita com a companhia de César Fonte (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Sinuhe Fernandez (Padrones-Cortizo). O trio chegou a ter mais de minuto e meio de vantagem, mas ainda antes de uma primeira passagem pelo local de meta, a 27 km do fim da etapa, a vantagem começou a diluir-se.

Caixas, já com a camisola azul da montanha garantida, cedeu, deixando Fonte e Fernandez ainda sonhar com a vitória da fuga. O duo acabou, no entanto, devorado pela velocidade imposta pela Glassdrive-Q8-Anicolor na frente do pelotão, que fez a junção a cinco quilómetros da meta. Aí, começaram as jogadas táticas, com Luís Mendonça a ter colaboração do companheiro Artem Nych. O russo adiantou-se e precipitou a reação de Joaquim Silva, que levou Mendonça na roda para ambos disputarem a apertada e emocionante vitória final.

Classificações

Individual:

1.º Luís Mendonça (Glassdrive)

2.º Joaquim Silva (Efapel Cycling)

3.º Tiago Leal (RP/Boavista)

4.º Pedro Pinto (Efapel)

5.º Frederico Figueiredo (Glassdrive)

6.º Gonçalo Amado (Tavfer/Mortágua)

7.º Hugo Nunes (RP/Boavista)

8.º Bruno Silva (Tavfer/Mortágua)

9.º Tiago Antunes (Efapel)

10.º Samuel Blanco (Tavira)

11.º Javier Moreno (Fonte Nova)

12.º Vicente de Mateus (Aviludo/Louletano)

13.º Alexandre Montez (LA Alumínios)

14.º António Carvalho (Feirense)

15.º Luís Fernandes (RP/Boavista)

16.º Hélder Gonçalves (Kelly Simoldes/UDO)

17.º Rui Carvalho (Tavfer/Mortágua)

18.º Gaspar Gonçalves (Efapel)

19.º João Medeiros (LA Alumínios)

20.º André Ramalho (LA Alumínios)

21.º Luís Gomes (Kelly Simoldes/UDO)

22.º Artem Nych (Glassdrive)

23.º Jesús del Pino (Aviludo/Louletano)

24.º Ángel Sánchez (Tavfer/Mortágua)

25.º José Sousa (Kelly Simoldes/UDO)

26.º Gonçalo Leaça (LA Alumínios)

27.º James Whelan (Glassdrive)

28.º Carlos Salgueiro (Tavira)

29.º Francisco Morais (Tavfer/Mortágua)

30.º Vojtech Kminek (Padrones)

31.º David Livramento (Tavira)

32.º David Delgado (Padrones)

33.º Sinuhe Fernández (Padrones)

34.º Nuno Meireles (Aviludo/Louletano)

35.º César Fonte (RP/Boavista)



Equipas:



1.º Efapel Cycling

2.º Glassdrive/Q8/Anicolor

3.º RP/Paredes/Boavista

4.º Tavfer/Ovos Matinados/Mortágua

5.º Credibom/LA Alumínios/Marcos Car