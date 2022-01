Menina com doença rara insultada após pedir a Mbappé que fique. Futebolista reage

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:22 Facebook

Uma mensagem de uma pequena adepta que parecia inofensiva resultou numa onde de insultos e levou Mbappé, jogador do PSG, a revoltar-se nas redes sociais. Gesto do craque francês foi muito elogiado.

Todos os fãs de futebol e, especificamente, de clubes, ganham sempre dores de cabeça na altura dos mercados de transferências por haver a hipótese de ver os grandes craques viajarem para outras paragens. Neste momento, os apoiantes do PSG também devem estar "preocupados", uma vez que Mbappé, um dos craques da equipa, não tem o futuro certo no clube de Paris: se em França dizem que a renovação de contrato está bem encaminhada, em Espanha garantem que o atleta, cujo contrato termina no final desta época, já tem um pré-acordo com o Real Madrid.

Camille, uma menina de oito anos, é fã do PSG e de Mbappé. Por isso, decidiu deixar uma mensagem ao atleta, com um pedido pelo meio: "Em Paris e em França há milhões de fãs que, como eu, gostam muito de ti. Por favor, fica no PSG e continua a fazer-nos sonhar durante muito tempo. Kylian, desejo-te um ano muito bom com o PSG e com a seleção francesa", escreveu no Twitter.

Só que a menina, que sofre de uma doença rara e tenta fazer sorrir a todas as crianças que tenham tido a mesma infelicidade na vida através da associação "Un Sourire Pour Camille", não estaria certamente à espera de tamanho impacto a um pedido tão habitual: centenas de pessoas destilaram ódio e insultaram a menina, que a levou a reagir. "Nunca podíamos imaginar este ódio. A Camille luta todos os dias para distribuir sorrisos. A tristeza que sentimos esta noite está ao nível desta violência", escreveu na página da Associação.

Mbappé acabou por não conseguir ficar indiferente e também reagiu ao episódio. Em resposta a Camille, o internacional francês considerou que a sociedade está "a bater no fundo". "Também te desejo um feliz ano novo, minha pequena Camille. Continua a lutar como fazes, dás-nos a todos uma lição de vida. A violência nos comentários para uma criança... Realmente estamos a tocar no fundo", reagiu no Twitter.