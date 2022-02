Menina de cinco anos faz furor com lição de fair-play

O dérbi entre Rio Ave e Varzim ficou marcado por um momento de fair-play que está a dar que falar nas redes sociais e até partilhado pela Liga Portugal.

Os jogos entre Rio Ave e Varzim são sempre intensos, ou não se tratasse de um dérbi no qual a rivalidade é mais do que muita. No domingo, os vilacondenses receberam os poveiros para a 20.ª jornada da Liga e o jogo acabou empatado (1-1), com golos, na primeira parte, de Agdon e Pedro Mendes.

Ainda assim, o jogo ficou marcado por uma lição de fair-play vinda das bancadas. Matilde, de apenas cinco anos, estava com os pais a ver o jogo no Estádio do Rio Ave com uma camisola na qual não escondia a preferência pelos... dois clubes. "Sou Rio Ave pela mamã, sou Varzim pelo papá", podia ler-se.

A imagem foi partilhada poucas horas depois do jogo nas redes sociais por Diogo Madeira, do departamento de comunicação do Varzim, e deu que falar, levando até a Liga a partilhar o momento.