Menino refugiado de 12 anos marca o golo do triunfo do Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, começou uma série de jogos de beneficência no âmbito de uma "Digressão Global pela Paz", apoiada pelo governo ucraniano, para arrecadar dinheiro para os militares da Ucrânia e ajudar os refugiados.

Depois de já ter jogado diante de Olympiakos de Pedro Martins, o Shakhtar Donetsk defrontou o Lechia Gdansk, da Polónia, na quinta-feira, jogo que ficou marcado pela participação de um jovem adepto, que voltou a sorrir após ter vivido semanas de terror. Dmytro Keda tem apenas 12 anos e passou dez dias num teatro durante os ataques russos contra Mariupol, até que se refugiou na Polónia.

Adepto do Shakhtar Donetsk, Dmytro não só assistiu ao encontro nas bancadas, como ainda foi ele que deu o triunfo (3-2) à equipa do coração. O pequeno apoiante entrou em campo a poucos segundos do final do tempo extra, disparou para o golo do triunfo e foi abraçado pelos jogadores.

Veja o momento: