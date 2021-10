João Faria Hoje às 14:09 Facebook

Prodígio de 15 anos, que se estreou a marcar pelos minhotos no jogo da Taça com o Moitense, perdeu recentemente o pai, mas teve forças para se manter focado e fazer história no clube.

A história de Roger Fernandes só não é de encantar, dado que no início deste mês o prodígio da equipa minhota perdeu o pai, vítima de doença.

Aos 15 anos, o extremo luso-guineense juntou novo capítulo na rota de afirmação precoce, ao apontar o terceiro golo do Braga (5-0), com o Moitense, para a Taça de Portugal.