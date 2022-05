Mercado aperta mas Amorim quer segurar Palhinha

Treinador vê características únicas no médio, só que o número de interessados continua a crescer

Ruben Amorim já fez saber os planos que tem para a próxima temporada: reforços cirúrgicos e manter o núcleo duro. "Os clubes portugueses têm sempre de vender, não me preocupo muito com isso. Entrego uma lista de jogadores que considero fundamentais para o projeto, mas depois já não passa pelas minhas mãos e há que entender que o mercado é mesmo assim". Foi deste modo que o treinador dos leões falou do projeto para 2022/2023 e, sabe o JN, João Palhinha é um dos nomes que figura na lista de atletas a segurar em Alvalade. Ruben Amorim vê qualidades únicas no internacional português e espera que a SAD o consiga manter neste defeso.

O problema passa pelo desejo de outros clubes em contarem com o médio, que tem muito mercado nos principais campeonatos europeus. Em Inglaterra, o mais atrativo para João Palhinha, o Wolverhampton, de Bruno Lage, quer reforçar o meio-campo e tem o jogador de 26 anos muito bem referenciado, mas conta com a concorrência do Tottenham, que há muito tempo observa Palhinha. É esperado que os dois clubes avancem em breve com ofertais iniciais. Mais recentemente, ressurgiu o interesse do Sevilha e em Espanha diz-se que também o Atlético Madrid tem seguido o médio.