Mercado: Benfica e Barcelona negoceiam empréstimo de Grimaldo

A janela de transferência de inverno está a fechar-se, mas enquanto não chega o dia 31 de janeiro, os clubes continuam a fazer mexer o mercado na tentativa de reforçar os planteis. Um desses casos é o do Barcelona, que vê no benfiquista Grimaldo uma opção para o lado esquerdo da defesa.

Benfica: Segundo o jornal espanhol "Sport", o lateral Grimaldo está em vias de se transferir para o Barcelona já no mercado de inverno, avançando que as águias estão abertas a emprestar o jogador até ao final da época, com os catalães a ficarem com a opção de compra obrigatória. Segundo o órgão de comunicação social, as duas equipas divergem no valor da opção de compra obrigatória a ser acionada em junho próximo.

O negócio pode também envolver a ida de algum jogador do Barcelona para o Benfica, estando em cima da mesa nomes como Óscar Mingueza, Riqui Puig ou Alex Baldé, este representado por Jorge Mendes. O treinador Xavi Hernández já manifestou a vontade de reforçar o lado esquerdo da defesa, com Alex Grimaldo a ser a opção C para o lugar, uma vez que a preferência do técnico recaía sobre Nicolás Tagliafico (Ajax) e José Luis Gayà (Valencia).