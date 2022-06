Mercado: Fábio Vieira ruma a Inglaterra e David Carmo pode fazer o mesmo

JN Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

As exibições do médio do F. C. Porto, Fábio Vieira, chamaram a atenção dos tubarões europeus e o jogador vai rumar aos ingleses do Arsenal a troco de 35 milhões de euros.

F. C. Porto: Os dragões ainda não oficializaram o negócio, mas o internacional sub-21 até interrompeu as férias que estava a passar em Míconos, na Grécia, para viajar para Londres a fim de acertar os últimos detalhes da transferência para o Arsenal. A venda rende, no imediato, 35 milhões de euros aos azuis e brancos, mas pode atingir os 40 mediante a concretização de alguns objetivos desportivos. Fábio Vieira, que só representou o F. C. Porto na carreira, depois de ter chegado à equipa de futebol de sete em 2008/09, vai assinar contrato válido para os próximos cinco anos, até 2027, reforçando a equipa de Mikel Arteta que, na época passada, foi quinta classificada na Premier League e que, por isso, vai disputar a Liga Europa em 2022/23.

Sportng: Com leões e Fulham de acordo para avançar com a transferência, o negócio está apenas pendente do sim do médio João Palhinha para se mudar para a equipa comandada por Marco Silva. O internacional português, de 26 anos, tem vínculo com o Sporting até 2024.

Benfica: A imprensa espanhola alega que as águias já têm um substituto para o avançado uruguaio Darwin Nuñez, que foi vendido ao Liverpool por 75 milhões de euros. O nigeriano Umar Sadiq, ponta de lança do Almería, de 25 anos, que foi contratado pelo clube andaluz para o lugar do ex-Benfica será o alvo, mas a cláusula de rescisão de 60 milhões poderá ser um entrave ao negócio.

Braga: A imprensa inglesa continua a dizer que o defesa português David Carmo, de 22 anos, está na mira do Manchester United ainda neste defeso caso o clube inglês não consiga contratar Jurrien Timber ao Ajax.

Famalicão: O lateral-esquerdo Dolcek, de 22 anos, que foi cedido aos minhotos por empréstimo do Hadjuk Split, da Croácia, no mercado de inverno, já regressou ao clube de origem. O jogador fez nove jogos pelo Famalicão e apontou um golo.

PUB

Casa Pia: O emblema de Pina Manique anunciou a renovação de contrato do médio-defensivo bósnio Nermin Zolotic até 2023. Esta temporada, o jogador, de 28 anos, que também pode jogar a central, disputou 36 partidas e marcou um golo.

Juventus: O internacional italiano Mattia De Sciglio, que estava em final de contrato, assinou novo vínculo com a Juventus, até junho de 2025. De Sciglio, de 29 anos, está na Juventus desde 2017/18, embora em 2020/21 tenha cumprido um ano de empréstimo nos franceses do Lyon. Na última temporada, o lateral italiano jogou mais do que nunca na equipa de Turim, cumprindo um total de 29 encontros, 20 dos quais a contar para a Serie A.

Lille: Nem só de transferência de jogadores se faz o mercado futebolistico. O conjunto francês confirmou a saída do técnico Jocelyn Gourvennec, após uma época na qual falhou o apuramento para as provas europeias, tendo terminado a liga no 10.º lugar. Gourvennec, de 50 anos, chegou ao Lille no início da última temporada para render Christophe Galtier, que tinha levado o clube ao título em 2020/21, e até começou bem com a conquista da Supertaça francesa perante o PSG (1-0).

Olympiacos: O emblema orientado pelo português Pedro Martins renovou contrato com o médio francês Mathieu Valbuena, de 37 anos, por mais uma época.

Penafiel: Os durienses contrataram o central português João Miguel, que alinhava na Roménia, que assinou vínculo por duas épocas, até junho de 2024,. "João Miguel, defesa ex-FC Arges 1953, assina contrato de duas temporadas com o FC Penafiel", pode ler-se nas redes sociais do emblema duriense. O defesa maiato, de 28 anos, regressa, assim, a Portugal, após uma época no Arges, quinto classificado da principal liga da Roménia, ao serviço do qual participou em 29 jogos, tendo anotado um golo.