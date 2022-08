Mercado interno ativo e novo reforço para Marco Silva

Foram várias as entradas e saídas nos emblemas portugueses, tais como Bruno Almeida no Santa Clara, ou Alfa Semedo no Al-Tai, de Pepa. Issa Diop é o novo reforço do Fulham, de Marco Silva.

V. Guimarães: No dia em que os vimaranenses foram afastados da Liga Conferência Europa, anunciaram a saída de Alfa Semedo para a Arábia Saudita. O médio defensivo vai rumar ao Al-Tai, orientado por Pepa, ditando assim um reencontro entre treinador e jogador. Semedo assinou contrato até 2024.

Tendo finalizado a formação no Benfica, o jogador de 24 anos conta com passagens por Moreirense, Vilafranquense, Nottingham e Espanyol, antes de ingressar no V. Guimarães.

Santa Clara: O emblema açoriano contratou Bruno Almeida ao Trofense, da Liga 2, num negócio de empréstimo, que contempla uma opção de compra no final da temporada.

Com origens no futsal, o camisola 10 do emblema da Trofa marcou por dez vezes em 2021/22, além de ter realizado cinco assistências, e vai a caminho da primeira aventura na Liga, após um percurso maioritariamente realizado no Campeonato de Portugal. Com 25 anos, Bruno Almeida pode jogar a médio ofensivo ou a extremo.

Vizela: Milutin Osmajic é o sexto reforço do Vizela para a temporada 2022/23, chegando por empréstimo dos espanhóis do Cádiz, com o emblema vizelense a ficar com opção de compra. O avançado, de 23 anos, já envergou a camisola da seleção nacional do Montenegro por 12 ocasiões, tendo marcado um golo.

Além da chegada do avançado, o Vizela oficializou a saída do guarda-redes Pedro Silva, para o Estoril, após duas épocas no clube, tendo realizado um total de 28 jogos.

Fulham: A equipa de Marco Silva contratou Issa Diop, central que representava o West Ham, embora não se conheça os valores da transferência. O francês, de 25 anos, assinou um contrato de cinco temporadas com os londrinos. Na temporada transata Diop jogou por 26 vezes, pelos hammers.

Marselha: Alexis Sanchéz foi oficializado como reforço do clube francês. Aos 33 anos, o avançado vai envergar a a camisola 70 e chega a custo zero, uma vez que se tinha desvinculado do Inter Milão.

O chileno começa agora uma nova etapa na carreira, depois de ter representado equipas como Manchester United, Arsenal, Barcelona ou Inter Milão.

Mónaco: O emblema monegasco oficializou a chegada do ex-F. C. Porto, Malang Sarr. O defesa central chega num negócio de empréstimo, ficando o Mónaco com opção de compra no final da temporada.

O central, que jogou nos dragões em 2020/21, por empréstimo do Chelsea, regressa assim à Ligue 1, onde se destacou ao serviço do Nice. Sarr é o quarto reforço do Mónaco para 2022/23, depois das contratações de Takumi Minamino, Breel Embolo e Thomas Didillon.