Mercado mexe no Dragão e Godín tem novo clube

Sérgio Oliveira e Corona estão de saída do F. C. Porto, para Roma e Sevilha, respetivamente. Diego Godín vai jogar para o Atlético Mineiro

F. C. Porto: Sérgio Oliveira foi oficializado, por empréstimo, na Roma, de José Mourinho, por 1 milhão e euros, que pode ascender a 1,5 milhões, caso sejam cumpridos determinados objetivos. Caso queiram contar em definitivo com o médio, de 29 anos, os romanos terão de desembolsar 13 milhões de euros, que podem chegar aos 18 milhões de euros, também condicionados por etapas contratuais. Já Corona, que terminava a ligação com os dragões no final da temporada, está a caminho de Sevilha para assinar um contrato até 2025, sendo que, ao que o JN apurou, o negócio deverá realizar-se por uma verba a rondar os três milhões de euros.