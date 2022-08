Mercado movimenta-se e há negócios importantes perto da oficialização

JN Hoje às 13:24 Facebook

Numa manhã relativamente calma, realce para algumas movimentações que ainda aguardam por oficialização. O AC Milan está perto de assegurar o talento belga De Ketaelaere, o Chelsea intrometeu-se na corrida pelo médio do Barcelona Frenkie De Jong, e Matías Vecino já cumpriu exames médicos na Lázio. Por seu turno, os ex-portista Alex Telles, hoje no Manchester United, foi apontado ao Sevilha, orientado por Julen Lopetegui.

Marítimo: O avançado Pablo Moreno, cujo passe pertencia ao Manchester City, chega à Madeira a título definitivo. O acordo prevê uma opção de recompra por parte do clube inglês. O jogador, de 20 anos, fez grande parte da sua formação no Barcelona, tendo-se mudado para Itália, em 2018, para representar a equipa júnior da Juventus ao longo de duas épocas. Há duas temporadas, o espanhol foi adquirido pelo Manchester City, que o cedeu ao Girona, recém-promovido à Liga espanhola.

Alex Telles: De saída do Manchester United, o lateral esquerdo brasileiro é hipótese para o Sevilha, de Julen Lopetegui. A possibilidade de regressar ao F. C. Porto foi colocada de parte pelos dragões.

Chelsea: Os londrinos entraram na corrida pelo médio neerlandês do Barcelona Frenkie De Jong, que tem sido apontado ao Manchester United de há umas semanas para cá. Para convencerem os catalães, os "blues" admitem juntar ao negócio os passes dos defesas Azpilicueta e Marcos Alonso, que são pretendidos pelo Barça.

AC Milan: O avançado belga De Ketaelaere vai ser reforço do campeão italiano, que vai pagar cerca de 30 milhões de euros pelo seu passe ao Club Brugge. O jovem atacante, de 21 anos, apontou 18 golos e fez 10 assistências nos 49 jogos que disputou, na temporada passada, pelo campeão belga.

Lázio: Depois de terminar contrato com o Inter de Milão, o médio uruguaio Matías Vecino cumpriu os exames médicos na Lázio e deve ser anunciou como reforço em breve. O jogador, de 30 anos, disputou 31 jogos na última época, tendo apontado um golo pelos milaneses.

Como: Tal como o JN já havia adiantado, Cesc Fábregas vai prosseguir a carreira na Serie B italiana, ao serviço do Como. O médio internacional espanhol, de 35 anos, terminou recentemente o contrato que o ligava ao Mónaco e já surge na lista oficial de jogadores do clube transalpino publicada no sítio oficial da Serie B.

São Paulo: Nahuel Ferraresi, defesa central venezuelano que já passou pelo F. C. Porto e atuou pelo Estoril na época passada, é apontado pela Imprensa brasileira como possível reforço do São Paulo, por empréstimo do Manchester City.