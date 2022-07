Mercado nacional agita-se em dia de reforços sonantes no plano internacional

JN Hoje às 21:05 Facebook

Dia agitado no mercado nacional. F. C. Porto e Sporting recrutaram dois jovens talentos, enquanto Famalicão, Rio Ave, Portimonense e Arouca apresentaram reforços para os respetivos plantéis. Na diáspora lusitana, João Virgínia tem um novo clube e Nani rescindiu com o Veneza. Jack Wilshere terminou a carreira aos 30 anos, enquanto os ex-Benfica Angel Di Maria e Luka Jovic mudaram-se para a Serie A italiana.

F. C. Porto: Jesús Díaz, irmão de Luis Díaz, vai representar a equipa B dos dragões por empréstimo do Barranquilla, com os portistas a terem opção de compra do passe do extremo colombiano, de 18 anos. Outros dos irmãos Díaz, Roger, também atua em Portugal, na equipa sub-23 da Académica.

Sporting: O internacional jovem georgiano Papuna Beruashvili reforça a baliza dos leões. "Sinto-me muito bem e feliz por assinar pelo maior clube de Portugal", disse o antigo guarda-redes do Dinamo Tbilisi, de 18 anos, que deverá ser enquadrado nas equipas secundárias leoninas.

Famalicão: Álex Millán, internacional espanhol pelas seleções jovens, foi cedido pelo Villarreal até ao final da temporada. O ponta de lança, de 22 anos, jogou a primeira metade da época anterior no Cercle de Brugge, tendo-se mudado, em janeiro, para o vice-campeão belga Union Saint Gilloise. Marcou quatro golos em 27 encontros, repartidos pelos dois clubes.

Rio Ave: O eixo defensivo dos vila-condenses foi reforçado com o brasileiro Patrick William, de 25 anos, que na temporada passada jogou pelo Famalicão, cedido pelo Estoril. O defesa central assinou até 2025 pelo Rio Ave, com opção de estender a ligação por mais uma época.

Portimonense: Os defesas Gonçalo Costa (ex-Sporting), Pastor (ex-Leixões) e Vinicius Guarapuava (ex-Azuriz, Brasil), foram oficializados pelo Portimonense, da Liga. Amanhã, os algarvios defrontam o Mónaco, num jogo-treino que terá lugar em Lagos (17:00 horas).

Arouca: Bohdan Milovanov, lateral direito ucraniano, de 24 anos, assinou por duas épocas, com mais uma de opção, pelo emblema arouquense. Internacional sub-21 pela Ucrânia, estava desde 2018 no Sp. Gijón, do segundo escalão do futebol espanhol. "É um passo em frente na minha carreira. Procuro potenciar-me e ajudar a equipa com tudo o que conseguir a cumprir os nossos objetivos, que são os de sermos ambiciosos e conseguir a melhor classificação possível", disse o jogador à chegada a Arouca.

Feirense: A SAD 'fogaceira' anunciou a chegada do guarda-redes Rogério Santos, de 23 anos, oriundo do Trofense. Formado no Sporting de Braga, chegou a ser convocado para encontros da equipa principal, mas nunca se chegou a estrear pela mesma. Na época passada, disputou 12 partidas pelo emblema da Trofa, 11 na Liga 2 e um na Taça da Liga.

Oliveirense: Miguel Pereira, avançado que atuava no São João de Ver, e Pedro Marques, defesa ex-Torreense, são as mais recentes caras novas da Oliveirense, que está de regresso à Liga 2. A dupla junta-se a Miguel Maga, lateral que foi contratado ao V. Guimarães, na lista de reforços confirmados pelo emblema de Oliveira de Azeméis para 2022/2023.

Sevilha: Troca de defesas centrais na Andaluzia. Diego Carlos, ex-F. C. Porto e Estoril, está a caminho da Premier League, para reforçar o Aston Villa, e será rendido por outro defesa brasileiro, igualmente com passado na Liga portuguesa. Marcão, que por cá jogou pelo Rio Ave e pelo Chaves, já deixou a Turquia, onde representava o Galatasaray desde 2018, e deverá ser anunciado como reforço do Sevilha em breve.

Everton: João Virgínia, guarda-redes internacional português sub-21, que esteve, na temporada passada, no plantel do Sporting, foi cedido, até ao final da época, aos neerlandeses do Cambuur, do principal campeonato dos Países Baixos. Em 2021/2022, o guardião, de 22 anos, disputou oito partidas pelos leões, entre Liga, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões.

Tottenham: O internacional francês Clement Lenglet foi emprestado pelo Barcelona até ao final da temporada. O defesa central, de 27 anos, revelou-se no Nancy, onde foi descoberto pelo Sevilha. Da Andaluzia saltou para a Catalunha, tendo representado o Barça nas últimas quatro épocas.

Lázio: A equipa romana reforça o eixo defensivo com dois centrais italianos. Nicòlo Casale foi contratado ao Verona por 7 milhões de euros, enquanto Alessio Romagnoli chegará livre à Lázio, depois de terminar contrato com o AC Milan.

Juventus: O argentino Angel Di Maria, cujo contrato com o Paris Saint-Germain expirou no final da época passada, foi oficialmente apresentado como reforço da Juventus, tendo assinado um contrato válido por um ano. O antigo jogador do Benfica, de 34 anos, vai envergar a camisola número 22.

Veneza: Nani rescindiu com o emblema italiano, que não evitou a queda à Série B, na última época. Nos últimos dias, o extremo internacional português, de 35 anos, tem sido apontado ao futebol australiano, com o Melbourne Victory a poder avançar para a sua contratação.

Fiorentina: O internacional sérvio Luka Jovic, que passou pelo Benfica e estava ligado ao Real Madrid desde 2019, transferiu-se em definitivo para os italianos da Fiorentina. Não foram revelados os pormenores do negócio. Em 2017/2018 e 2018/2019, esteve cedido pelas águias ao Eintracht Frankfurt, que o contratou em definitivo por seis milhões de euros para o vender imediatamente ao Real Madrid, por 60 milhões de euros.

Jack Wilshere: O internacional inglês anunciou a retirada dos relvados com apenas 30 anos, ele que foi o mais jovem da história do Arsenal a estrear-se na Premier League, aos 16 anos e 256 dias. Wilshere conquistou duas Taças da Inglaterra, em 2014 e 2015, mas a sua carreira ficou marcada por inúmeras lesões que condicionaram a sua ascensão a outros patamares. Jogou ainda pelo West Ham e representou a seleção inglesa por 34 vezes, tendo marcado dois golos, com destaque para a sua participação no Mundial 2014 e no Euro 2016.