Mercado: O sumo que fica depois de se espremer bem o negócio

Há uma diferença de 289,8 milhões de euros entre os valores anunciados pelos clubes e as mais-valias.

A loucura da janela do mercado de inverno terminou no passado dia 1 e a venda de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea foi a mais sonante. O valor comunicado pelas águias regista o negócio em 121 milhões de euros mas, subtraindo os custos de intermediação, mecanismo de solidariedade e a percentagem da venda ao River Plate, os encarnados encaixam 81,7 milhões. Em todas as transferências, há uma diferença entre o valor comunicado e a real quantia monetária que um clube recebe. Em Portugal, desde a época 2017/18, os quatro principais clubes comunicaram que venderam, no total, 1242,7 milhões de euros nas principais transferências. No entanto, contas feitas, "apenas" entraram nos cofres 952,9 milhões, o que se traduz numa diferença de 289,8 milhões de euros.

O JN analisou os relatórios e contas das sociedades e os comunicados à CMVM de todas vendas de Benfica, Sporting, F. C. Porto e Braga acima de 20 milhões de euros para esmiuçar as transferências, desde os serviços de intermediação ao mecanismo de solidariedade. Nos mais recentes, há comunicados que informam de forma clara quanto é a percentagem ou o valor da intermediação dos agentes e ainda quem está encarregue de pagar o mecanismo de solidariedade, distribuído pelos clubes por onde o jogador passou na formação. Nestes casos, é possível entender quanto uma transferência rendeu realmente a um clube.