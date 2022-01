Mercado: os alvos de F. C. Porto, Benfica e Sporting para janeiro

Rui Farinha Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e Sporting olham mais para a linha defensiva no mercado de janeiro. Benfica interessado em reduzir o plantel.

Os três grandes do futebol português estão apostados em reforçar o eixo da defesa durante o mês de janeiro. Além de um central, o Sporting e o F. C. Porto têm também em aberto a possibilidade de contratar um avançado, mas só se surgir uma boa oportunidade de negócio. Entre os nomes desejados, Rúben Semedo está bem encaminhado para assinar pelo F. C. Porto e, nos leões, Lyanco, atualmente no Southampton, está referenciado pela SAD. Já o Benfica está de olho em João Victor, do Corinthians, mas face às últimas circunstâncias - a saída de Jorge Jesus e os sete pontos para a liderança do campeonato -, os encarnados estão mais interessados em emagrecer o plantel do que em reforçá-lo. Contudo, o brasileiro, de 23 anos, está na agenda das águias, seja para agora ou para o verão.

Os dragões procuram uma alternativa para o centro da defesa que passa pela chegada de Rúben Semedo. O central português virá por empréstimo do Olympiacos, havendo a possibilidade de o passe ser comprado no fim da época. Sérgio Conceição quer ampliar o leque de opções até porque os problemas físicos de Pepe e de Marcano têm sido um obstáculo. O espanhol, de 34 anos, não joga desde 30 de outubro (foi operado ao tornozelo direito), enquanto o internacional português tem sido travado por diversas lesões. Com Mbemba em final de contrato e Fábio Cardoso a subir de forma, Rúben Semedo encaixa na perfeição. Face às lesões de João Mário e Manafá, e com Nanu na CAN, é possível que o F. C. Porto possa contratar ainda um lateral direito nas próximas semanas.