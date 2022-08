Mercado a meio gás para colmatar lacunas até ao fecho

JN Hoje às 13:39 Facebook

A menos de duas semanas do fecho do mercado de verão na maior parte das ligas europeias, os clubes continuar a fazer ajustes, agora a um ritmo mais lento, para colmatarem as lacunas existentes ou para segurarem as estrelas, como foi o caso do Braga, que renovou com Vitinha.

Braga: Os arsenalistas comunicaram ao final da manhã a renovação de contrato com o português Vítor Oliveira, ou Vitinha, como é conhecido. O jogador, de 22 anos, prolongou o vínculo com os minhotos até 2027. "Sou o Vitinha e estou pronto para mais. Muito mais", escreveram os guerreiros nas redes sociais, numa mensagem a acompanhar um vídeo do avançado.

Atlético de Madrid: O emblema madrileno está na mira dos clubes ingleses, mas as propostas não parecem agradar. Depois de terem recusado a oferta de 130 milhões do Manchester United pelo internacional português João Félix, o jornal espanhol AS avança que os "red devils" também estão dispostos a desembolsar 40 milhões por Matheus Cunha. Já o Chelsea terá proposto comprar Llorrent por 40 milhões. De Itália, mais concretamente da Juventus, chegou uma oferta de 40 milhões por Morata.

Falhado o internacional português, o Manchester United ataca agora no vizinho Real Madrid, tendo apresentado uma proposta de 60 milhões de libras (mais de 71 milhões de euros), pelo médio brasileiro Casemiro, avança a Sky Sports.

Nápoles: O avançado argentino Giovanni Simeone, de 27 anos, foi cedido ao Nápoles por empréstimo do Verona, ficando com opção de compra, que se pode tornar obrigatória mediante a concretização de certos objetivos. O jogador, que é filho de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, iniciou a carreira no River Plate, contando com passagens pelo Banfield, Fiorentina, Génova, Cagliari e Verona.

Barcelona: O emblema catalão continua a compor o plantel até ao fecho do mercado e a mais recente aposta parece ser em contratar o defesa argentino Juan Foyth ao Villarreal. O Barcelona terá feito uma proposta de 30 milhões de euros pelo lateral, mas o "submarino amarelo" considera pouco, querendo vencer o jogador pela cláusula de rescisão, fixada nos 42 milhões de euros. Caso o negócio não se concretize, o Barça tem na mira Thomas Meunier, do Dortmund, e Héctor Bellerín, do Arsenal.