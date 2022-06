Mercado: Wolverhampton só larga Rúben Neves por 50 milhões

Internacional português está na mira do Manchester United e Barcelona, mas a transferência está num impasse. Pode acabar por renovar contrato.

Aos 25 anos, e depois de cinco épocas no Wolverhampton, quatro delas na Premier League, Rúben Neves apresenta-se como um jogador em ponto de rebuçado. Todos os "tubarões" conhecem as caraterísticas do internacional português, mas o grande salto, sabe o JN, está para já num impasse.

Rúben Neves vai iniciar o último ano de contrato com os "lobos", mas, mesmo assim, o emblema inglês só admite largar o jogador se surgirem propostas de 50 milhões. Com a hipótese Arsenal tapada pela entrada de Fábio Vieira (ex-F. C. Porto), restam Manchester United e, fora da Premier League, o Barcelona, de Espanha.