Mercedes domina segunda sessão de treinos livres

A Mercedes foi a marca mais forte na segunda sessão de treinos livres para o GP do Japão, ao ter os seus dois pilotos, Lewis Hamilton e George Russell, a realizar as voltas mais rápidas.

O britânico Russell alcançou o tempo de 1.41,935 minutos e bateu os restantes pilotos em pista. Já o companheiro, Hamilton, conseguiu o segundo melhor registo, com 1.42.270 minutos, seguido do neerlandês que lidera o Campeonato do Mundo, Max Verstappen (Red Bull), com 1.42,786 minutos.

Os treinos têm vindo a ser marcados por muita chuva o que tem provocado inúmeros despistes.

Recorde-se que o espanhol Fernando Alonso (Alpine) tinha sido o mais veloz na primeira sessão de treinos livres do GP do Japão.