Mercedes retira protesto à corrida que deu título a Verstappen

Equipa de Lewis Hamilton aceita a vitória do piloto da Red Bull

A Mercedes-AMG Petronas anunciou esta quinta-feira, em comunicado, que desistiu do protesto contra o resultado do último Grande Prémio da temporada, realizado no domingo passado no circuito de Abu Dhabi, que garantiu o primeiro título mundial ao holandês Max Verstappen.

A equipa alemã revela que a decisão da Federação Internacional do Automóvel (FIA) de criar uma "comissão para analisar de forma escrupulosa" o que aconteceu na corrida e para "melhorar a robustez das regras e a aplicação" das mesmas, "com a participação das equipas e dos pilotos", foi determinante para esta decisão.

Segundo o comunicado, a Mercedes pretende "trabalhar ativamente com esta comissão, para construir uma Fórmula 1 melhor" e espera que a FIA faça o que lhe compete nesse sentido.

Recorde-se que, pouco depois do Grande Prémio de Abu Dhabi, a Mercedes apresentou um duplo protesto a contestar o final da prova, e em particular a forma como a corrida foi retomada na última volta, após a saída do "safety car".

A equipa de Lewis Hamilton sustentou o protesto em dois artigos do regulamento da F1: o 48.8, que diz que "nenhum piloto pode ultrapassar outro carro na pista, incluindo o 'safety car', enquanto não passar a linha pela primeira vez depois de o 'safety car' voltar à box"; e o 48.12, que estipula que todos os carros que tenham voltas de atraso para o líder devem, perante a entrada do 'safety car', passar à frente para acertar as posições.

Vale a pena lembrar que, num primeiro momento, a direção da corrida disse que os carros manteriam as posições, o que deixaria Hamilton e Verstappen com cinco carros pelo meio, com vantagem para o inglês. Mais tarde, a ordem foi diferente, e por isso a corrida foi retomada com Verstappen colado a Hamilton, o que permitiu a ultrapassagem na última volta, que valeu o título mundial ao piloto da Red Bull.