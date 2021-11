Arouca: "Merecíamos estar um pouco mais acima na tabela"

Rui Almeida Santos Hoje às 18:39 Facebook

Thales, capitão do Arouca, lembra início de campeonato exigente, elogia resposta da equipa e espera celebrar a manutenção na Liga, no final da época

A viver a melhor fase da época, com três jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota, o Arouca vai arrepiando caminho na Liga, após um início complicado, marcado por duelos com vários "adversários que estão no topo da tabela" nas primeiras oito jornadas, lembra Thales.

O capitão dos arouquenses é um dos atletas que acompanham a ascensão do clube desde o Campeonato de Portugal. "Continuar a jogar ao lado o Basso e do Braga, além de muitos outros, é muito bom. Temos um entrosamento muito maior", considera o lateral direito, que vê aí um dos segredos para a estabilidade da equipa em campo. "Temos um conhecimento suficientemente bom uns dos outros para que o jogo flua com maior harmonia", explica.

Com dois empates e um triunfo, diante do Tondela, nas últimas três jornadas da Liga, o Arouca segue na 12.ª posição, com 10 pontos. "Estamos a fazer um bom campeonato, mas merecíamos estar um pouco mais acima na tabela", defende Thales, que aponta a "voos mais altos" para a equipa.

Salientando que "é importante manter o foco", bem como "pensar sempre em melhorar", o capitão do Arouca espera, "no final da época, alcançar bons resultados e a felicidade de conseguir o maior objetivo, a manutenção".