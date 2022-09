Mês de prémios para as águias, na Liga e Liga 2

Enzo Fernández foi considerado, pela Liga, o melhor médio do mês de agosto, enquanto Ricardo Teixeira, reforço do Benfica B proveniente do Leixões, foi eleito o melhor defesa do mês.

O médio, de 21 anos, recolheu 28,47 por cento das preferências dos 18 treinadores da competição, ultrapassando a concorrência do colega de equipa João Mário (22,92 por cento), e do bracarense Al Musrati (9,03 por cento).

Contratado ao River Plate, Enzo Fernández assinalou a estreia na Liga com um golo na vitória ao Arouca (4-0), da primeira jornada, sendo ainda titular em todos os jogos das águias no campeonato.

PUB

Já no caso de Ricardo Teixeira, que capitaneava o Leixões e agora pertence à equipa B dos encarnados, obteve 16,67 por cento dos votos dos treinadores da Liga 2 e superou Rocha (Moreirense, 13,58%), bem como João Marcelo (FC Porto B) e Hugo Gomes (Moreirense), ambos com 6,79 por cento da votação.

O defesa também tem apenas 21 anos e já era um dos pilares da equipa matosinhense.