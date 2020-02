Mesa da Assembleia Geral do Sporting rejeita pedido de sessão destitutiva

Hoje às 13:47 Facebook

A Mesa da Assembleia-Geral do Sporting anunciou, esta terça-feira, que foi indeferido o requerimento para a realização de uma sessão extraordinária, que tinha como ponto único a revogação, com justa causa, do mandato dos titulares dos órgãos sociais do clube.

Segundo um comunicado, o indeferimento do requerimento "fundamenta-se em irregularidades formais", com a Mesa da AG a referir que a deliberação foi tomada por unanimidade.

"Ainda assim, a Mesa da Assembleia-Geral entende que os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de justa causa", acrescenta o documento.