Mesmo lesionado, Verratti festeja vitória do PSG de forma eufórica

O PSG venceu (2-1) o Atalanta no Estádio da Luz e garantiu as meias-finais da Champions graças a uma reviravolta épica já perto do apito final. Verratti não constou na ficha de jogo por estar lesionado, mas ficou eufórico na bancada com a vitória do campeão francês e festejou... como conseguiu.

Veja o momento:

O PSG celebra, esta quarta-feira, o 50.º aniversário e conseguiu dar a melhor prenda aos adeptos depois de assegurar as meias-finais da Liga dos Campeões, feito que não conseguia desde 1994/95. Mas não sem muito sofrimento à mistura e um final dramático.