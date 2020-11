Mesmo sem jogo, adeptos do Estrela foram ao estádio nos Açores apoiar a equipa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:49 Facebook

Todos os jogos das provas não profissionais deste fim de semana foram adiados, mas mesmo assim, adeptos do Estrela de Amadora fizeram questão de demonstrar apoio.

Um episódio insólito ou uma prova de amor ao clube. A decisão que os adeptos do Estrela da Amadora tomaram este domingo pode ter várias interpretações, mas a verdade é que demonstrou que apoio não falta ao clube do Campeonato de Portugal. A equipa tinha um jogo agendado com o Praiense, nos Açores, mas o jogo foi adiado "face ao contexto de saúde pública existente" e mediante ainda "as medidas decretadas pelo Governo através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº88-B/2020", como informou a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

Só que uma vez que os apoiantes já tinham bilhetes comprados e reservas feitas nos hotéis, decidiram viajar na mesma e entraram no Estádio Municipal da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, para apoiar a equipa como se houvesse duelo.

"A massa associativa do Estrela da Amadora tem tudo, só não têm mesmo é comparação. Faça chuva ou faça sol, onde quer que seja, em que altura for, sempre presentes. Mesmo com o jogo cancelado, com adeptos destes, somos sempre, sempre, vencedores", partilhou o Estrela da Amadora nas redes sociais.