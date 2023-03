Mesmo sem poder contar com 13 jogadores o Violette avança na Champions da CONCACAF

Rui Almeida Santos Hoje às 13:04 Facebook

Os haitianos do Violette A. C. voltaram a deixar o mundo do futebol de queixo caído, ao afastarem os norte-americanos do Austin F. C., da MLS, nos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, num jogo em que nâo pôde contar com 13 jogadores do plantel.

Há uma semana, o Violette A. C., clube do modesto campeonato do Haiti, saltou para a ribalta após ter derrotado o Austin F. C., da MLS, por 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, naquele que foi o seu primeiro jogo oficial em dez meses.

Foi a primeira vitória de uma equipa haitiana na competição desde 2008, alcançada numa altura de grande turbulência no país, que fez parar o campeonato local.

Aliás, o triunfo frente ao Austin F. C. foi conseguido na República Dominicana, onde o Violette A. C. disputa os jogos de competições internacionais devido ao momento difícil em termos sociais por que passa o Haiti.

O resultado da primeira mão dos "oitavos" da competição da América do Norte e Central alargou os horizontes do Violette A. C., mas as boas sensações foram-se, rapidamente, desvanecendo.

Temendo que alguns futebolistas pedissem asilo assim que entrassem no país, os Estados Unidos da América impediram a viagem de 13 jogadores que participaram no jogo da primeira mão, obrigando o clube haitiano a remodelar a equipa e a abordar o jogo da segunda mão com apenas três suplentes.

Apesar das dificuldades criadas pelo adversário, que dispôs de 35 oportunidades de golo e rematou por dez vezes à baliza do Violette A. C., a equipa orientada por Rony Attimy aguentou o nulo até ao intervalo, viu Driussi bisar em poucos minutos, mas mostrou-se capaz de segurar a vantagem de 3-2 na eliminatória, selando o apuramento.

No final da partida houve festa rija por parte da comitiva haitiana após um feito incrível, com contornos surrealistas.

Pela primeira vez na história da Liga dos Campeões da CONCACAF haverá uma equipa do Haiti em prova. O Violette A. C. medirá forças com o vencedor da eliminatória entre o Club León, do México, e Tauro, do Panamá.