Messi aceitou contrato do PSG e chega esta tarde a Paris

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Lionel Messi está a caminho do PSG e deve aterrar ao início da tarde em Paris, para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato no final do dia.

Messi está muito perto de se tornar reforço do Paris Saint-Germain. O argentino deverá viajar esta terça-feira para a capital francesa para realizar testes médicos e assinar contrato, segundo informa o "L'Equipe". Está marcada uma conferência de imprensa para quarta-feira para o jogador ser apresentado aos adeptos.

Lionel Messi deverá assinar até 2023, com mais um ano de opção, e auferir um salário de cerca de 25 milhões de euros, que pode chegar aos 35 milhões mediante alguns bónus acordados, segundo informou Fabrizio Romano, jornalista na Sky Sports. O PSG esteve desde quinta-feira (data em que o Barcelona anúnciou a saída do jogador) em conversações diretas com Messi e o pai, que estiveram nos últimos dias a rever alguns detalhes no contrato, juntamente com os vários representantes. O argentino aceitou o vínculo e junta-se esta terça-feira ao seu novo clube.