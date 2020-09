Messi apresentou-se esta segunda-feira no centro de treinos do FC Barcelona

JN/Agências Hoje às 16:14 Facebook

O argentino Lionel Messi começou esta segunda-feira a preparar a nova temporada no centro de treinos do FC Barcelona, depois de ter anunciado na sexta-feira a intenção de permanecer no clube catalão, para evitar uma batalha legal.

Messi foi o primeiro futebolista do conjunto catalão a chegar às instalações onde o FC Barcelona prepara a época 2020/21, mas não vai juntar-se ao restante plantel, que já estava a trabalhar, uma vez que tem de ser primeiro submetido aos testes à covid-19, segundo a agência de notícias espanhola (EFE).

O avançado vai ficar a fazer treinos isolados durante os próximos dias, e só depois de conhecidos os resultados dos exames ao novo coronavírus é que começará a participar nas sessões de treino conjuntas.

O argentino, 'Bola de Ouro' em seis ocasiões e 'Bota de Ouro' em outras tantas, comunicou em 25 de agosto ao Barcelona a intenção de sair, a custo zero, não tendo iniciado os trabalhos de pré-temporada da equipa agora comandada pelo holandês Ronald Koeman.

Messi manifestou a intenção de abandonar os catalães dias depois da goleada por 8-2 sofrida ante o Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2019/20, mas recuou perante a recusa do Barcelona, tendo realçado na sexta-feira: "Jamais iria para tribunal contra o clube da minha vida".

Há duas décadas no clube, Messi é, há muito, o melhor marcador da história do FC Barcelona, com um total de 643 golos, em 731 encontros, e conquistou um total de 33 títulos pelo clube da Catalunha, incluindo quatro 'Champions'.