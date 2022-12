Messi assegura fim de ciclo no Catar: "São muitos anos até ao próximo Mundial"

Lionel Messi reitera que este será o último Campeonato do Mundo em que participa. O craque argentino, de 35 anos, espera celebrar uma inédita conquista do torneio, no Catar, no próximo domingo.

Lionel Messi entrou em contagem decrescente, para o que espera vir a constituir, no próximo domingo, uma despedida perfeita, ao nível de Campeonatos do Mundo de futebol.

Com a qualificação da Argentina, na noite desta terça-feira, para a final do torneio, face ao triunfo por 3-0 frente à Croácia no qual o astro argentino voltou a dar show (um golo e uma assistência), o futebolista do PSG reiterou que este é o último Mundial que disputa.

"É um orgulho poder terminar a carreira em Mundiais a jogar esta final. O que estou a viver é algo emocionante. No domingo vai ser o meu último jogo num Mundial. São muitos anos até ao próximo e acho que não vai dar. Espero terminar o ciclo da melhor forma", disse Messi, após a vitória da seleção sul-americana, frente aos croatas.

Sem o troféu de campeão mundial de seleções numa carreira em que já contabiliza 40 títulos, 12 dos quais internacionais, Messi deseja uma despedida em grande. "O importante é conseguir alcançar o objetivo do grupo, isso é o mais bonito. Estamos a um passo disso, depois de lutarmos muito e vamos tentar dar o nosso melhor para ver se desta vez é que é", afirmou o número 10 dos albicelestes.

Messi, que tem contrato com o PSG até junho de 2023, esteve presente em cinco mundiais de futebol, de 2006 a 2022, sendo que esta será a segunda vez que marca presença numa final. A estreia foi no Brasil, em 2014, então com triunfo da Alemanha, por 1-0, após prolongamento. O opositor da Argentina, no Catar, será conhecido esta quarta-feira, com a realização da segunda meia-final, entre Marrocos e a França.