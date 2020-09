Messi ataca Barcelona na despedida a Suárez

JN Hoje às 17:11 Facebook

O avançado argentino Lionel Messi foi bastante cáustico com o Barcelona pela forma como dispensou o colega de equipa e amigo, o uruguaio Luis Suaréz, que assinou pelo Atlético de Madrid.

"Vai ser estranho ver-te com outra camisola e mais ainda enfrentar-te. Merecias que se despedissem de ti como o que és: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conseguindo coisas importantes tanto a nível de grupo como individualmente. E não que te expulsem como o fizeram", escreveu "La Pulga" na rede social Instagram, na qual partilha várias fotografias de momentos com o Suárez em campo e em família.

E prosseguiu: "Mas a verdade é que a esta altura já nada me surpreende", numa alusão ao que aconteceu quando tentou sair do clube catalão do final da época e acabou por ficar para não seguir com o caso para tribunal.

Apesar da dispensa do internacional uruguaio já ser conhecida desde a contratação do treinador Ronald Koeman, só na hora da despedida é que Messi se consciencializou do que tal significaria.

"Já me vinha a tentar habituar à ideia, mas hoje entrei no balneário e caiu-me a ficha de verdade. Que difícil vai ser não continuar a partilhar o dia-a-dia contigo, tanto nos campos como fora deles. Vamos sentir muitas saudades vossas. Foram muitos anos, muitos mates, muitas refeições, jantares... Muitas coisas que nunca vão ser esquecidas, todos os dias juntos", continuou a estrela do Barcelona.

E finalizou: "Desejo-te o melhor neste novo desafio. Quero-te muito, quero-vos muito. Até breve, amigo".