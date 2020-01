Messi bisa e Barcelona passa aos "quartos" da Taça do Rei

Hoje às 21:35 Facebook

O Barcelona assegurou esta quinta-feira a presença nos quartos de final da Taça do Rei, ao golear, em Camp Nou, o Leganés, por 5-0, num encontro em que o argentino Lionel Messi bisou.

Na partida dos oitavos de final, disputada no Estádio Camp Nou, os blaugrana colocaram-se em vantagem logo aos quatro minutos, com um golo do internacional francês Antoine Griezmann, assistido pelo português Nélson Semedo. Aos 27 minutos, o central Lenglet, de cabeça, fez o segundo dos catalães.

No segundo tempo, Lionel Messi bisou (59 e 89 minutos) e, pelo meio, Arthur (77) saltou do banco para participar na goleada, frente a um adversário que contou com o luso Kevin Rodrigues desde o minuto 57.