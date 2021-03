Messi bisa em jogo histórico e Barcelona ganha

JN Hoje às 22:34 Facebook

No dia em que igualou Xavi como o jogador com mais jogos pelo clube, o avançado argentino deu espetáculo e foi decisivo no triunfo sobre o Huesca (4-1).

Lionel Messi fez, esta segunda-feira, o jogo oficial 767 pelo Barcelona e assinalou o feito com mais uma exibição de gala: dois golaços, uma assistência e 4-1 para os "culés", que reduziram para quatro pontos o atraso em relação ao líder Atlético de Madrid.

Messi marcou o primeiro e últimos golos do encontro, ambos com remates de fora da área, antes e depois de Griezmann e Mingueza, que se estreou a marcar pelo Barcelona, também contribuírem para o resultado final.

Trincão entrou aos 65 minutos e fez o passe que antecedeu o último golo de Messi, que é o jogador com mais jogos, mais golos, mais assistências e mais troféus conquistados na história do Barcelona.

Com este resultado, o Barcelona recupera o segundo lugar e passa a estar a quatro pontos do Atlético de Madrid, quando restam 11 jornadas para o final da La Liga.