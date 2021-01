Messi bisa na vitória do Barcelona em Bilbau

JN/Agências Hoje às 23:10 Facebook

O argentino Lionel Messi bisou, esta quarta-feira à noite, na vitória do Barcelona, fora, frente ao Athletic Bilbau, por 3-2, em jogo em atraso da segunda jornada, que permitiu aos catalães ascenderem à terceira posição da Liga espanhola.

A estreia de Marcelino Garcia Toral à frente dos bascos não poderia ter começado da melhor forma, já que o avançado Iñaki Williams inaugurou o marcador no San Mamés logo aos três minutos e deu vantagem à formação da casa.

No entanto, o Barça operou a reviravolta ainda no primeiro tempo: aos 14 minutos, Messi cruzou para o segundo poste, onde surgiu Frenkie de Jong a amortecer para um golo fácil do jovem Pedri (18 anos), que aos 38 minutos assistiu o internacional argentino para a cambalhota no marcador.

Na segunda parte, o capitão dos catalães bisou (62), assinando o 250.º tento fora de casa pelo emblema blaugrana em todas as competições e o nono na presente edição da La Liga, igualando Iago Aspas (Celta de Vigo), Luís Suárez (Atlético de Madrid) e Gerard Moreno (Villarreal) no topo da lista dos melhores marcadores.

Em cima do final, Iker Muniain ainda devolveu alguma esperança ao Athletic, aos 90 minutos, mas a vitória já não fugiu ao conjunto comandado por Ronald Koeman.

Os catalães subiram, assim, ao terceiro lugar da Liga espanhola, com 31 pontos, a sete do líder Atlético de Madrid, que tem menos dois jogos, e a cinco do Real Madrid, segundo colocado, enquanto o Athletic Bilbau está na nona posição, com 21.