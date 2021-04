Messi bisa no regresso do Barcelona aos triunfos

JN/Agências Hoje às 00:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O FC Barcelona regressou esta quinta-feira aos triunfos na Liga espanhola, ao golear 5-2 na receção ao Getafe, no fecho da 31.ª jornada, mantendo-se na perseguição ao líder Atlético de Madrid e ao Real Madrid.

Os catalães, que vinham de um desaire no clássico com o Real Madrid (2-1), inauguraram o marcador logo aos oito minutos, por Messi, só que o Getafe (15.º) respondeu logo de seguida e repôs o empate, aos 12, num autogolo do central "blaugrana" Clément Lenglet.

Uma infelicidade, até algo caricata, do marroquino Sofian Chakla, aos 28 minutos, devolveu a vantagem ao Barça, que ampliou os números ainda no primeiro tempo, com Messi a bisar, aos 33, e a consolidar a liderança na lista de melhores marcadores da prova, com 25 tentos, à frente de Karim Benzema (21) e de Gerard Moreno (20).

Apesar de o turco Enes Unal ter reduzido para o Getafe, aos 69 minutos, de grande penalidade, o Barcelona fixou o resultado na parte final do encontro, já com o português Francisco Trincão em campo, com golos do uruguaio Ronald Araújo, aos 87, e do francês Antoine Griezmann, aos 90+3, de penálti.

Os catalães recuperaram o terceiro lugar, com 68 pontos, mais um do que o Sevilha (67), e continua no encalço do líder Atlético de Madrid (73) e do Real Madrid (70), segundo colocado, sendo que têm menos um jogo do que os dois rivais madrilenos.

Os colchoneros, ainda sem o português João Félix e o uruguaio Luis Suárez, ambos a recuperar de lesão, seguem no topo da classificação, depois de hoje terem batido o antepenúltimo, Huesca, por 2-0, com tentos do argentino Angel Correa, aos 39 minutos, e do belga Yannick Ferreira-Carrasco, aos 81.

Após cinco partidas sem vencer na "La Liga", a Real Sociedad superou o Celta de Vigo por 2-1 e subiu ao quinto posto, com 50 pontos, capitalizando o empate do Bétis (49) e a derrota do Villarreal (49) nesta ronda.

PUB

A Real viu-se em desvantagem aos 22 minutos, com um golo de Hugo Mallo, mas deu a volta ainda no primeiro tempo, através de Portu, aos 25, e do belga Adnan Januzaj, aos 39.

No outro jogo do dia, o Granada, com o português Rui Silva na baliza, venceu por 4-1 na receção ao lanterna-vermelha Eibar. Os andaluzes, que ocupam o oitavo lugar, marcaram por Roberto Soldado (21 e 77 minutos), Antonio Puertas (37) e Kenedy (81), enquanto Kike (64) reduziu para os bascos, que utilizaram os lusos Paulo Oliveira, Rafa Soares e Kévin Rodrigues.