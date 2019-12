Messi celebra sexta Bola de Ouro com "hat-trick" na goleada do Barcelona

Ontem às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O argentino Lionel Messi marcou, este sábado, três golos na goleada do líder Barcelona ao Maiorca, por 5-2, na 16.ª jornada da liga espanhola, celebrando da melhor maneira a conquista da sexta Bola de Ouro.

Num jogo com sete golos e muitas mais oportunidades, negadas por várias defesas de Ter Stegen, nos catalães, e Reina, nos maiorquinos, Messi começou por receber a Bola de Ouro antes do apito inicial e arrancou depois para uma exibição de gala.

Antes, aos sete minutos, foi o francês Griezmann a apontar o primeiro golo, a passe do guardião alemão, antes de assistir o argentino para o primeiro da noite, num grande remate de fora da área.

Aos 35, Budimir reduziu o marcador e deu esperança aos forasteiros, mas Messi, a passe de Rakitic, voltou a faturar, seis minutos depois, antes da obra de arte do uruguaio Luis Suárez, que marcou de calcanhar, aos 43, a passe do holandês De Jong.

No segundo tempo, Budimir bisou para o Maiorca, que sofreu a terceira derrota seguida e é 17.º colocado, antes de Messi consumar o "hat-trick", aos 83, isolando-se no topo da lista de melhores marcadores, com 12 golos.

Com este resultado, os "culés" seguem no topo da tabela, com 34 pontos, os mesmos do rival Real Madrid, que começou o dia ao bater o Espanyol por 2-0, no Santiago Bernabéu, enquanto o Maiorca está apenas um ponto acima da linha de água.

Antes, o Valência venceu o dérbi da Comunidade Valenciana, na deslocação ao reduto do Levante, com Thierry Correia, nos visitantes, e Hernâni, na equipa da casa, a não saírem do banco.

Um bis de Roger adiantou a equipa da casa, aos 11 e 20 minutos, mas o mesmo jogador fez o 2-1, com um autogolo aos 45+3, antes de novo bis, desta vez do francês Gameiro, para o Valência, em apenas dois minutos (57 e 59).

Aos 74, Falcón foi expulso por acumulação de amarelos, quatro minutos antes de Coke ser substituído após uma bola rematada por Rochina lhe acertar na cara, levando o médio a ser transportado para o hospital para ser observado.

Ferrán Torres, a dois minutos dos 90, confirmou o triunfo que deixa os "che" no sétimo lugar provisório, tendo igualado o Atlético de Madrid, com 26 pontos, enquanto o Levante é 11.º, com 20.

Com Rui Silva e Domingos Duarte totalistas, o Granada bateu em casa o Alavés, 15.º classificado, por 3-0, num jogo em que os forasteiros viram dois jogadores serem expulsos, consolidando o nono lugar, com 24 pontos.