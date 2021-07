Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:01 Facebook

Lionel Messi encontra-se em Miami, Estados Unidos, a passar férias após ter conquistado a Copa América ao serviço da Argentina. No primeiro dia na cidade norte-americana, o jogador foi jantar a um restaurante na zona de Surfside e foi avistado por centenas de adeptos.

Quando tentou sair do estabelecimento, Messi foi cercado por fãs que queriam ver e tirar fotos com o craque. O argentino foi acompanhado pela equipa de segurança, mas isso não impediu as pessoas de o seguirem até ao carro.