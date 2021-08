Messi chega hoje a Paris e Mourinho está prestes a contratar avançado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:06 Facebook

Lionel Messi vai mesmo juntar-se ao PSG e deve aterrar ao início da tarde na capital francesa. De Itália surgem relatos que a AS Roma de José Mourinho chegou a acordo para a contratação de um novo avançado.

Paris Saint-Germain: Messi vai mesmo reforçar o PSG. Depois do "L'Equipe" ter noticiado que o acordo estava fechado, também o "The Guardian" confirmou a informação. Messi deverá assinar até 2023 e fica com mais um ano de opção, e pode auferir um salário de 25 milhões de euros que chegará aos 35 milhões mediante bónus. O argentino deverá aterrar em Paris ao início da tarde, depois de ter embarcado em Barcelona ao final da manhã, para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato. Os preparativos para a chegada de Messi a Paris já começaram no estádio do clube, e uma conferência de imprensa de apresentação está agendada para quarta-feira.

AS Roma: A Sky Sports Itália informa esta terça-feira que a Roma e o Chelsea chegaram a acordo para a transferência de Tammy Abraham para a equipa de Mourinho. O avançado perdeu espaço com a chegada de Werner na época passada e, agora, com a iminente contratação de Lukaku, esse espaço está ainda mais reduzido. Com a provável saída de Dzeko da equipa romana, Mourinho pretende reforçar o ataque e cabe agora a Abraham aceitar a transferência de 40 milhões de euros.

Eintracht Frankfurt: Jens Petter Hauge foi confirmado como reforço do Frankfurt, emprestado pelo AC Milan com opção de compra obrigatória avaliada em 12 milhões de euros.

Atlético Madrid: O interesse do treinador Diego Simeone em reforçar o ataque parece ser cada vez mais real, tendo em conta que Suárez é o único atacante de origem no plantel. O alvo mais recente é Dusan Vlahovic, jogador da Fiorentina de apenas 21 anos que marcou 21 golos na Liga italiana na época passada. O site Tuttomercato avança que os madrilenos ofereceram 70 milhões de euros para contratar o sérvio.

Manchester City: O parceiro do centro da defesa de Rúben Dias renovou contrato com o Manchester City. John Stones prolongou a sua ligação com o clube inglês até 2026, com a renovação a surgir depois de uma época de alto nível nas competições internas e internacionais.