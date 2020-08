Messi comunicou ao Barcelona que quer sair

JN Hoje às 20:12 Facebook

A imprensa argentina avançou, esta terça-feira, que Lionel Messi quer sair do Barcelona, tendo comunicado ao clube catalão a vontade de exercer a cláusula do contrato que lhe permite rescindir unilateralmente até ao final desta época.

Segundo o canal argentino "TyC Sports", o avançado terá informado por "burofax" (serviço usado para o envio urgente de documentos com prova de entrega) que pretende abandonar o clube de forma imediata, embora tenha contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros, mas os serviços jurídicos do Barça anotaram que essa opção venceu a 10 de junho.

Messi terá uma interpretação diferente, considerando que a temporada acaba de terminar e que o significado da cláusula pode ser extrapolado para a atual situação.

A rádio espanhola "Onda Cero" informou que "La Pulga" não tem intenção de se apresentar nos testes de PCR (à covid-19), marcados para a próxima segunda-feira, que antecedem o início dos trabalhos da nova temporada às ordens de Ronald Koeman.

Depois de 20 anos (a completar em setembro), está em vias de terminar uma ligação muito proveitosa entre o Barcelona e o jogador com mais títulos na história do clube (34), goleador máximo (634 tantos) e segundo com mais jogos (737, menos 30 que Xavi).

A imprensa espanhola refere que Messi já teria expressado dúvidas sobre a continuidade na reunião, que teve com o novo treinador, pese este lhe ter mostrado total confiança para liderar o projeto. Por seu lado, o Barcelona mostra-se firme na vontade de continuar a contar com o avançado, considerando-o um ativo intransferível.

Caso se confirme a rutura, são apontados como possíveis destinos de Messi, os ingleses do Manchester City, treinados por Pep Guardiola, os italianos do Inter de Milão, a liga norte-americana (MLS) e até os argentinos do Newell"s Old Boys.