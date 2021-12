Messi: Concorrência de Ronaldo ajudou ambos a "ser melhores"

JN/Agências Hoje às 11:23 Facebook

O argentino Lionel Messi, vencedor da Bola de Ouro de 2021, reconheceu que a concorrência do português Cristiano Ronaldo ajudou os dois futebolistas a "ser melhores", em entrevista publicada hoje pela revista francesa France Football.

"Mantive com Cristiano [Ronaldo] uma rivalidade durante vários anos, no mesmo campeonato. Foi maravilhoso e ajudou-nos a ser melhores, mas sem que isso tenha sido propositado. Apenas queria superar-me para ser o melhor, não para ser melhor do que outro", disse Messi.

O avançado argentino, de 34 anos, conquistou na segunda-feira pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio da France Football para o melhor futebolista do ano, numa classificação em que Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vencedor por cinco vezes do troféu, terminou em sexto lugar, ficando, pela primeira vez desde 2010, de fora do pódio.

O argentino, atualmente no Paris Saint-Germain, manteve com Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United, uma intensa rivalidade na Liga espanhola, quando representava o FC Barcelona e o avançado português alinhava no Real Madrid.

Messi bateu na votação de 2021 o polaco Robert Lewandowski, segundo classificado, depois de ter vencido o prémio em 2009, quando era só responsabilidade do France Football, em 2010, 2011, 2012 e 2015, numa associação da revista francesa à FIFA, e em 2019, de novo sem a chancela da organização que superintende o futebol mundial.