Messi confirma que vai ser jogador do Inter Miami

É oficial: Lionel Messi vai jogar na Liga norte-americana, ao serviço do Inter Miami. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo jogador, numa entrevista ao Mundo Deportivo em conjunto com o Sport, depois de no passado fim de semana se ter despedido do Paris Saint-Germain. O argentino chega assim a um novo campeonato - o terceiro da carreira profissional - a custo zero, uma vez que vai terminar contrato com os parisienses, que finda a 30 de junho.

Segundo a imprensa internacional, Messi deverá auferir cerca de 60 milhões de euros por ano. Além disso, parte das receitas geradas por novas subscrições da MLS Season Pass (serviço de transmissão do campeonato norte americano na Apple TV+) e uma parte dos lucros gerados pela Adidas resultantes da contratação do futebolista vão estar incluídos no contrato do argentino.

A saída de Messi do PSG já era um tópico a ser falado há cerca de um mês e desde então que muito se tem falado do futuro do jogador. Da Arábia Saudita, tinha surgido uma proposta de cerca de mil milhões de euros por dois anos de contrato. O Barcelona também tentou o regresso do ex-prodígio da Catalunha e inclusive esteve reunido com Jorge Messi, pai do argentino. Porém, devido às complicações do fair-play financeiro não foi possível apresentar uma proposta concreta. Perante estes cenários, Lionel Messi optou por mudar-se para os Estados Unidos.

Messi abandona assim o futebol europeu 23 anos depois de ter deixado o Newell's Old Boys, da Argentina, pelo Barcelona. Esteve vinculado aos catalães desde 2000 até 2021, apontando 672 golos e 303 assistências em 778 jogos em todas as competições. Seguiu-se então uma aventura no PSG, durante duas épocas, onde marcou 32 golos e 25 assistências em 75 jogos.

O Inter Miami é um clube recente, criado apenas em 2018. Foi fundado e é presidido por David Beckham, antiga estrela do futebol mundial. O emblema começou a competir na MLS (Liga norte-americana) em 2020. Nesse ano, conseguiu chegar aos play-offs, feito que repetiu em 2022. Nos outros anos ficou-se pela primeira fase do campeonato e, na presente época, encontra-se no último lugar, com 15 pontos.