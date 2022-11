Messi contra Lewandowski no tudo ou nada do Grupo C

JN Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Duelo entre Argentina e Polónia aquece o décimo dia do Campeonato do Mundo no Catar, com os dois craques e capitães Messi e Lewandowski a assumirem-se como figuras de destaque.

Decididos os grupos A e B, todas as atenções viram-se, esta quarta-feira, para o Grupo C, com a Argentina a ter mais uma "final" para evitar a eliminação inesperada numa fase tão precoce do Mundial 2022. Depois da derrota com a Arábia Saudita, a albiceleste derrotou o México na segunda ronda e hoje está obrigada a ganhar à Polónia para não depender do resultado de terceiros.

Atualmente no segundo lugar, devido à vantagem na diferença de golos, a seleção de Lionel Messi garante o primeiro lugar com novo triunfo, mas sabe que uma derrota significa a eliminação. Já o empate pode servir para atingir os oitavos de final, dependendo do que acontecer no México-Arábia Saudita (19 horas, Sport TV). Neste cenário, uma vitória dos sauditas afasta a Argentina. Já a Polónia, líder com quatro pontos, assegura o apuramento com um empate ou uma vitória, sendo que mesmo uma derrota pode não ser preocupante. O México, com apenas um ponto somado, é quem está em pior situação e, mesmo que derrote a Arábia Saudita, depende do resultado no Argentina-Polónia (19 horas, SIC) para chegar aos oitavos de final.

PUB

Antes, a partir das 15 horas, disputa-se a última jornada do Grupo D, com o foco no Austrália-Dinamarca (15 horas, RTP 1), as duas seleções em luta direta pelo segundo lugar. Com três pontos, os australianos estão em vantagem e só precisam de empate para seguir em frente (isto, partindo do princípio que a Tunísia não surpreenda a já apurada França); pelo contrário, os dinamarqueses estão obrigados a ganhar. Como menos hipóteses de apuramento, mas ainda na luta, estão os tunisinos, que também só somaram um ponto nas duas primeiras jornadas. Devido à diferença de golos, à seleção africana basta ganhar à França no caso de haver empate no outro jogo. No cenário de a Dinamarca vencer, a Tunísia está sempre obrigada a ganhar por um ou mais golos à atual campeã do Mundo. Este jogo tem início marcado para as 15 horas (Sport TV).